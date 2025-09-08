¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¡ÅçÍ¦¼ù¤¬ÄÌ»»1500¾¡¡õÍ½ÁªÆÍÇË¡¡½àÍ¥¤Ï£µÏÈ¡Ö¿¤Ó½Å»ë¤Ç¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¼ã¾¾Ìë²¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¥¢¥ä¥á¥«¥Ã¥×³¤Â°²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅçÍ¦¼ù¡Ê£´£¶¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£µ£Ò¤Î¥¤¥óÀï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Þ£°£´¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤«¤é£±£ÍÀè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£±Ãå¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤â¥¯¥ê¥¢¤·¡¢Í½ÁªÆÍÇË¡£½àÍ¥¤Ï£µÏÈ¡£¡Ö¿¤Ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤¬¡¢Â¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï²ø¤·¤¤¡£²ó¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿¤Ó½Å»ë¤Ç¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ë»Å¾å¤²¤ÇÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î£±¾¡¤ÏÄÌ»»£±£µ£°£°¾¡¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£°£°Ç¯£±£±·î£¸Æü¤ÎÊ¿ÏÂÅç£³£Ò¤Ç¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ½é½ÐÁö½é¾¡Íø¡£¤³¤³¤«¤é£²£´Ç¯£±£°¤«·î¡¢£µ£¶£²£µÁöÌÜ¤ÇÀáÌÜ¤Î¾¡Íø¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¡Ö£±£µ£°£°¾¡¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢º£¸å¤â£±Ãå¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£