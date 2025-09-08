【メッサーシュミット Bf109F-4 Trop】 9月8日 出荷開始 価格：5,060円

ハセガワは9月8日に、1/32スケールプラモデル「メッサーシュミット Bf109F-4 Trop」再販分の出荷を開始する。価格は5,060円。

本商品は、北アフリカ戦線で「アフリカの星」マルセイユが搭乗した「Bf109F-4 Trop」を再現したプラモデル。メタルインレット製の尾部補強板が付属する。

また、着座姿勢のパイロットフィギュア（プラ部品）も付属し、頭部は3種（略帽/飛行帽/飛行帽+酸素マスク）の選択式となっている。

【デカール（マーキング）】

・第27戦闘航空団 第3中隊 ハンス ヨアヒム マルセイユ少尉 乗機「14」

・1. 製造番号8693（北アフリカ：1942年2月：50機撃墜時

・2. 製造番号10059（北アフリカ：1942年5月：68機撃墜時）

・3. 製造番号10137（北アフリカ：1942年6月：101機撃墜時）

・4. 製造番号8673（北アフリカ：1942年9月：151機撃墜時）

(C) HASEGAWA All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。