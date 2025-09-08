

GENERATIONS×Da-iCE

LDH所属のダンス&ボーカルグループGENERATIONSと、4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティストDa-iCEのコラボレーションシングル「Grounds」が、８日0時から配信スタートすることが発表された。

【写真】GENERATIONS×Da-iCE『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』ライブの模様

9月7日にさいたまスーパーアリーナで開催された『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』のステージに、Da-iCEがサプライズゲストとして登場。大きな歓声に包まれる中、情報未公開であったGENERATIONS × Da-iCEの新曲「Grounds」をパフォーマンスし、会場を沸かせた。

2組は各メディアやイベントなどでも共演し、親交を深めてきた。昨年出演した「a-nation 2024」でのステージでコラボパフォーマンスを披露したことをきっかけに工藤大輝（Da-iCE）・白濱亜嵐（GENERATIONS）の2人で楽曲制作がスタート。

作詞・作曲を工藤・白濱が手掛け、アレンジにShin Sakiura氏を迎えて楽曲が制作された。振り付けは和田颯（Da-iCE）・中務裕太（GENERATIONS）の2人によって制作。

先月末に開催された「a-nation 2025」でも2組がコラボパフォーマンスを行い、2年連続の共演に、メンバーたちが「(これから)何か一緒にやったほうがいいんじゃないですか」と発していた言葉が、いよいよ実現したというわけだ。

今作「Grounds」はデビューから共に長い時間をかけて活動してきた両グループが、順風満帆とは言えずとも、ダンス&ボーカルグループとしてのキャリアを地層のように重ね続け、それでもなお新たなステージへと進み続けることを証明した楽曲。重厚感のあるサウンドとGENERATIONSとDa-iCEのボーカルの重なり合いが、歌詞に込められた想いを、より強く印象付ける。