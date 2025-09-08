【ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス】 2026年3月下旬 発売予定 価格：27,500円

HOBBY Watch公式YouTubeチャンネルにて、「『ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス』のトランスフォームを一足先にチェック！」動画を公開。

2026年3月下旬発売予定のアクションフィギュア「ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス」のビークルモードからロボットモードへのトランスフォーム（変形）を公開。あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズならではの懐かしくも新しいトランスフォーム遊びが楽しめる。

そして、完全変形仕様となったパワードバギー「ディアストーカー」のトランスフォームも公開。

【「ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス」のトランスフォームを一足先にチェック！【トランスフォーマー】】

(C) ＴＯＭＹ

※画像は試作品を使用しています。実際の製品とは異なる場合がございます。ご了承ください。