「EAH-AZ100」の新色ミッドナイトブルー

Technicsは米国時間の4日、完全ワイヤレスイやフォン「EAH-AZ100」の新色、ミッドナイトブルーを発表した。日本での展開はアナウンスされていないが、米国では299.99ドルで販売している。

既存のシルバー、ブラック、シャンパンゴールドに追加される新色となる。

EAH-AZ100は、2019年発売の有線イヤフォン「EAH-TZ700」(132,000円)に搭載している、磁性流体ドライバーを完全ワイヤレスイヤフォンに初めて搭載した製品。磁気ギャップとボイスコイルの間に磁性流体という、液体でありながら、砂鉄のように磁性を帯びたものを塗布することで、正確なストローク、超低歪な再生が可能になっている。

対応コーデックはSBC、AAC、LC3、LDAC。自動最適化機能を備えたアダプティブノイズキャンセリングも搭載。周囲の騒音状況や、装着している個人の耳形状を踏まえ、リアルタイムにノイズキャンセリングフィルターのパラメーターを最適値に調整する。外の音を取り込むアンビエントモードも備える。