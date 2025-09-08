乃木坂46、10回目の“聖地”神宮公演4日間完走 1100機の大規模ドローンショー＆花火の豪華演出も【真夏の全国ツアー2025／セットリスト】
【モデルプレス＝2025/09/08】乃木坂46が9月4日〜7日の4日間、東京都・明治神宮野球場にて「真夏の全国ツアー2025」のファイナル公演を開催。グループにとって、10回目の神宮公演となった。
7月4日よりスタートした、毎年恒例の「真夏の全国ツアー2025」の総動員数は26万人、うち明治神宮野球場公演は15.2万人。2024年は東名阪のドーム・スタジアムツアーだったが、2025年は北海道、宮城、東京、静岡、大阪、香川、福岡の全国7都市16公演のツアーとなり、シングルのセンターを務める賀喜遥香が引っ張った。6期生11人（小津玲奈は休養中）は今回が初めてのツアー帯同。明治神宮野球場には初めてステージに立った。
2014年の第1回公演から始まった、明治神宮野球場公演。2001年からの半世紀、明治神宮野球場にて単独ライブを開催したアーティストは乃木坂46のみ（2014年、2015年、2016年、2017年、2018年※秩父宮ラグビー場と同時開催、2019年、2022年、2023年、2024年、2025年と開催）。2025年は第10回として、楽曲「真夏日よ」が「乃木坂46 明治神宮野球場公演 10thメモリアルソング」となっており、各地では選抜メンバーによる披露だったが、同会場では全員での歌唱となった。
今回のツアーは“全員がヒロイン”をテーマに、メンバーがセンターを務める日替わりブロックで乃木坂46の総合力を発揮。本編最後には夏の終わりを告げるような、花火も上がった。また、「真夏日よ」と「乃木坂の詩」パートでは、上空で披露された総数1100機の大規模なドローンショーも。観客席からの掛け声と、ドローンが夜空に描き出す文字がシンクロする、そんな新しいコール＆レスポンスの形を表現した。
さらに、都市開催における限られた空間・台数、そして高速なメンバー名の切り替え演出に対応するため、ドローン一機一機の発光を電光掲示板のように制御する生成AIプログラムを新たに開発し、本公演に実装された。
千秋楽となった9月7日公演では、賀喜が座長として駆け抜けた同ツアーについて「自分と戦って頑張ってきた夏だった」と明かし、責任感やプレッシャーを感じていたと話しつつ「今日このステージに立って、皆さんがこのライブを心の底から楽しんでくださっている笑顔を見て、このステージに立っているメンバーの楽しそうな笑顔を見て、そして神宮最終日始まるときに私たちをステージに送り出してくださったスタッフの皆さんの表情を見て、ちょっとは目標を達成できたかなって思いました」と安堵の表情。「この夏、すごく楽しかったです」と続け、それは、私のことを支えてくれて、愛で包みこんでくださった皆さんがいてくださったからです。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
また、同公演はアンコールに加え、Wアンコールとして「君に叱られた」を再び披露。鳴り止まぬWアンコールの声を受けて、賀喜は「予想外だった、びっくりです…！嬉しいです」と驚きつつ、「今年の記念すべき10回目もこうして皆さんのお顔が最後に見れて嬉しいです。ありがとうございます」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
OVERTURE
1.君に叱られた
2.ジコチューで行こう！
3.裸足でSummer
4.ガールズルール
5.好きというのはロックだぜ！
6.ネーブルオレンジ
7.なぜ 僕たちは走るのか？
8.ってかさ
9.不道徳な夏
10.君の名は希望
11.錆びたコンパス
12.ぼっち党
13.あんなに好きだったのに…
14.ボーダー
15.ごめんねFingers crossed
16.ひと夏の長さより…
17.Sing Out！
18.真夏日よ
19.Monopoly
20.ありがちな恋愛
21.制服のマネキン
22.Actually...
23.夏のFree＆Easy
24.おひとりさま天国
25.I see...
26.Same numbers
EN1.チートデイ
EN2.他人のそら似
EN3.ジャンピングジョーカーフラッシュ
EN4.乃木坂の詩
W EN.君に叱られた
