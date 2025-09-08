映画「暗殺教室」最新作2026年公開決定 ティザービジュアル＆特報初解禁【劇場版「暗殺教室」みんなの時間】
【モデルプレス＝2025/09/08】アニメ「暗殺教室」の放送10周年を記念したプロジェクト「アニメ『暗殺教室』10周年の時間」。このたび、3大アニバーサリー企画の第3弾が、2026年3月20日に全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』であることが解禁された。
【写真】映画「暗殺教室」最新作、新規カット満載の特報映像初解禁
2015年1月から2016年7月まで2シーズンに渡って放送されたアニメ「暗殺教室」。放送から10周年を迎えたことから『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』と題して3大アニバーサリー企画を実施している。その最後を締めくくる第3弾の企画が、映画の最新作と発表された。キャストはTVシリーズのメンバーが続投、監督はサンライズ出身で数多くのTVアニメに携わり、本作が劇場版初監督となる北村真咲氏、脚本はTVシリーズで構成・脚本を担当した上江洲誠氏、キャラクターデザインには樋上あや氏が参加することが決定した。
また、新作映画の公開決定と共にティザービジュアルと特報も解禁。ティザービジュアルはTVシリーズや過去のイベントのビジュアルが掲出された旧校舎の廊下を渚と業が歩いており、これまでの歴史を感じさせつつ、10周年記念の新作として公開される本作への期待を感じさせるイラストになっている。2人を後ろから“ニュヤニュヤ”した笑顔で見つめる殺せんせーの手に握られている写真には何が映っているのだろうか。特報映像では殺せんせーのナレーションと共に新規カットを惜しげもなく披露。これまで映像化されなかったエピソードが完全新規で制作される。
9月19日より全国の劇場（※一部劇場を除く）でムビチケカードが販売開始。劇場購入時の特典として、描き下ろしの新規イラストを使用した両面イラストカード4種の内1枚がランダムで付いてくる。さらに、9月4日に放送が終了したアニメ「暗殺教室」第1期再放送が9月13日20時より、ジャンプチャンネルで全話配信されることも発表された。（modelpress編集部）
長い間『暗殺教室』を愛してくださった皆様に、もう一度この教室をお届けできることを心から嬉しく思います。岸監督が大事にしてきた空気感を受け継ぎながら、劇場版ならではの迫力や新しい一面を加えたいと思い取り組みました。観終わったあとに、「やっぱり暗殺教室が好きだ」と思っていただけたら何よりです。
まだ僕が脚本家として期待の超新星だった頃です。週刊ジャンプ作品のシリーズ構成という大役に預かり大変光栄に思い緊張したことを覚えています。準備万端、気合充分、松井優征先生との協力体制もばっちりで、暗殺教室のプロジェクトは大成功しました。が、もちろん制約の中で作られる物でもありますから、あれもこれもやりたかったという気持ちもありました。あれから10年、ええそうです、あれもこれもやります！アニメ『暗殺教室』を完全なものにするための映画です。ご安心ください、完全新作です！
いちファンとして当時アニメで見たかったあの話やこんな話…10年の時を経てアニメ化できるとは思いませんでした。最近暗殺教室を知った方はもちろん、10年前に見ていたよという方も是非、同窓会だと思って劇場までＥ組の皆と殺せんせーに会いに来てくださいね。
【配信スケジュール】
・9/13（土）01〜06話 20：00〜プレミア公開
・9/17（水）07〜12話 20：00〜プレミア公開
・9/20（土）13〜18話 20：00〜プレミア公開
・9/24（水）19〜22話 20：00〜プレミア公開
※配信期間はそれぞれ2週間
【Not Sponsored 記事】
