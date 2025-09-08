「ゴジュウジャー」出演で話題・まるぴ、美谷間くっきりビキニ姿「ヤンマガ」表紙登場
【モデルプレス＝2025/09/08】スーパー戦隊新シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系、毎週日曜9時30分〜）に出演するまるぴが、8日に発売する雑誌「週刊ヤングマガジン」（講談社）41号の表紙・巻頭グラビアに登場。美しいビキニ姿を披露した。
【写真】特撮ドラマ出演美女、ふんわりバストのぞくビキニ姿
「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で注目を集めるまるぴ。美しい谷間がくっきりと際立つビキニ姿や、色白の肌が輝くキャミソール姿を披露した。
そのほか「ミスマガジン2025」読者特別賞受賞者として、巻中グラビアには冨永実里、巻末グラビアには太田しずく、まるやそらが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】特撮ドラマ出演美女、ふんわりバストのぞくビキニ姿
◆まるぴ「ヤンマガ」表紙
「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で注目を集めるまるぴ。美しい谷間がくっきりと際立つビキニ姿や、色白の肌が輝くキャミソール姿を披露した。
◆「ミスマガジン2025」読者特別賞受賞者も登場
そのほか「ミスマガジン2025」読者特別賞受賞者として、巻中グラビアには冨永実里、巻末グラビアには太田しずく、まるやそらが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】