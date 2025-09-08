◆ヴェルメイユ賞、仏Ｇ１（９月７日・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル、稍重）

３歳以上の牝馬による凱旋門賞の前哨戦に６頭が出走し、マキシム・ギュイヨン騎手が騎乗したアヴァンチュール（牝４歳、仏・クリストフ・フェルラン厩舎、父シーザスターズ）が中団で脚をため、最後の直線で堂々と抜け出してＧ１初制覇（重賞５勝目）を飾った。昨年は同レース２着で、続く凱旋門賞も２着になっており今後に注目が集まる。勝ち時計は２分２９秒３４。

アヴァンチュールには同舞台で行われる凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、仏・パリロンシャン競馬場、芝２４００メートル）への優先出走権が与えられた。

注目を集めていたワール（牝３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父ウートンバセット＝凱旋門賞出走には追加登録が必要）は途中から先頭に立ったが、最後の直線で失速して最下位の６着に終わった。プリティポリーＳ、ナッソーＳとＧ１を連勝して挑んだが、まさかの大敗。主戦のライアン・ムーア騎手が右大腿骨の疲労骨折をしたため、今回はクリストフ・スミヨン騎手との初コンビだった。ウィリアムヒルなど大手ブックメーカーは、凱旋門賞の前売りオッズで６日の段階で１番人気に支持していたが、今回の結果を受けて評価が急落した。

ミカエル・バルザローナ騎手が騎乗した仏オークス馬のゲゾラ（牝３歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父アルマンゾラ）が２着。ウェイン・ローダン騎手とコンビのベッドタイムストーリー（牝３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）が３着に続いた。

ヴェルメイユ賞は１着賞金が３４万２８４０ユーロ（約５５９３万円＝フランスギャロ発表の２０２５年レートの１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。昨年はブルーストッキング（当時４歳牝）が１着で、２着がアヴァンチュール。ヴェルメイユ賞の１、２着馬が続く凱旋門賞でも、そのままワンツー決着となった。