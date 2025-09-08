好井まさおが、ある男性の恐怖体験を紹介。「あの時止めてもらわなかったら…」と、心霊スポットに行った日の夜中に起きた恐ろしすぎる体験について語り、スタジオに戦慄が走った。

【映像】心霊スポットに行った後の恐怖体験

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

夏と言えば怖い話。しかし、怖い話は苦手な人も多く、誰もが楽しめるものとはいいがたいのが現状だ。そこでこの日は、誰でも楽しめるように怖い話の途中でガヤを入れて、怖くなくするという企画「怖い話を台無しにしろ！ 第5回怪談ブレイクチャレンジ！」が放送された。怪談ブレイクをするのは、この企画の立役者として知られる、キングオブ怪談ブレイカーのダイアン・津田篤宏。津田は「怪談話ブレイク」「心霊写真ブレイク」「霊視ブレイク」の3種目の競技に挑戦する。

「怪談話ブレイク」でスタジオを震撼させたのは、お笑い芸人で怪談師としても注目を集めている好井まさお。好井が紹介したのは、タクシー運転手の高橋さんが体験したという世にも恐ろしい体験だった。

あるとき、友達と一緒にバイクで関東の有名な心霊スポットである霊園を訪れたという高橋さん。霊園に行く途中でもおかしな現象は起きており、バイクを走らせているとヘルメットの中からたくさん人の声が様々な角度で聞こえてきたという。さらに現地に到着すると、友人の一人が激しい頭痛に襲われたそうだ。

それでもかまわず高橋さんが前に進もうとした直後、ふっと意識を失ってしまった。しばらくして意識を取り戻し、なにがあったのか友人に聞くと「2歩歩いたら泡を吹いてぶっ倒れた」と説明されたとのこと。

その後、高橋さんは自宅のマンションに帰宅。8階にある自身の部屋に着き、ベッドに横になるとすぐに夢を見始めた。高橋さんが夢の中で階段を上ろうとしていると、後ろからなにかにグッと引っ張られたという。後ろを振り返ると、数年前に亡くなったおばあちゃんが、懸命に高橋さんのことを引っ張って階段を進むことを止めていたという。それでも高橋さんが行こうとすると、おばあちゃんは高橋さんの両肩を持って「行ったらあかん」と強く引き戻したそうだ。後ろにグイっと引っ張られた瞬間に、高橋さんは夢から目覚めた。

目覚めた瞬間、高橋さんはベランダの手すりに手をかけていたという。高橋さんは「あのとき、止められていなかったら飛び降りて死んでたよ」と話したという。