ダイアンの津田篤宏に4人の霊が憑いていると霊媒師が指摘。「女狐みたいな…」という強力な霊を除霊するヒトコマがあった。

【映像】津田に憑いている霊を除霊する瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

夏と言えば怖い話。しかし、怖い話は苦手な人も多く、誰もが楽しめるものとはいいがたいのが現状だ。そこでこの日は、誰でも楽しめるように怖い話の途中でガヤを入れて、怖くなくするという企画「怖い話を台無しにしろ！ 第5回怪談ブレイクチャレンジ！」が放送された。怪談ブレイクをするのは、この企画の立役者として知られる、キングオブ怪談ブレイカーのダイアン・津田篤宏。津田は「怪談話ブレイク」「心霊写真ブレイク」「霊視ブレイク」の3種目の競技に挑戦する。

「霊視ブレイク」では、霊やオーラが見えるという霊媒師のあさこさんが登場した。あさこさんはスタジオに入るや否や「頭が痛いです」と異変を感じだし、自分の周りに結界を張り始めた。

続けてあさこさんは津田に対して「女の人が居てて。女狐がついている。女性トラブル、女の人ともめるとか、気のきつい女の人に絡まれることがある」と指摘。女狐だけかと思いきや、あさこさんによると「その人がメインにいてるんですけど、男の人と…、4人ぐらい」と4人の霊が津田についていることを明かした。

また、常に憑いているのは女の人で、男の人は年配の顔の濃い人物だという。あさこさんは男の人からのメッセージを聞き取り「女の人には気を付けてね」と伝えていることを説明した。

最後に、あさこさんが除霊すると、津田は「ビックリするくらい体が軽くなりました。スッとしました」と感想を述べた。