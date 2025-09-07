ºå¿ÀÍ¥¾¡¤Ç¿¼Ìë¤Þ¤ÇÁû¤®Â³¤¯¡¡ÂçºåÉÜ·Ù£±£°£°£°¿Í¤Î·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤âÆ»ÆÜËÙ¥À¥¤¥ÖÈ¯À¸¡¡·Ù´±¤ÎÀ©»ß¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â
¡¡ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¤«¤é£²»þ´Ö¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¡¢Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤ÎÆ»ÆÜËÙÉÕ¶á¤ÎÁû¤¬¤·¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ºÇÂç¤Ç£±£°£°£°¿Í¤Î·Ù»¡´±¤òÅêÆþ¤·¤Æ·ÙÈ÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ëº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿½¿¶¶ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ù»¡´±¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤«¤é»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤«¤é¶¶¤ÎÄÌ¹Ô¤òÆî¤«¤é¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ëµ¬À©¡£¶¶¤Îº¸±¦¤Ë·Ù»¡´±¤ò¤º¤é¤ê¤ÈÇÛÃÖ¤·¡¢ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ëÆ»Éý¤òÉáÃÊ¤Î£³Ê¬¤Î£±ÄøÅÙ¤Ë¶¹¤á¤ë¤Ê¤Éº®ÍðËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤··ÙÈ÷¤Î¤¹¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àî±è¤¤¤ÎÊâÆ»¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ß¤¬È¯À¸¡£¤µ¤é¤Ë½¿¶¶¤«¤éÅì¤Ø£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÊÌ¤Î¶¶¤Ç¤â¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬Íó´³¤«¤é´Ñ½°¤ò¤¢¤ª¤Ã¤ÆÃèÊÖ¤ê¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Áû¤®¤òÊ¹¤¤Ä¤±·Ù»¡´±¤¬µÞ¹Ô¤·¤ÆÀ©»ß¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤âÈô¤ó¤À¡£Èô¤Ó¹þ¤ß¤òÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¿ÍÊª¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÊ£¿ô²óÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º®»¨¤¬¼ýÂ«¤·¤«¤±¤¿¸á¸å£±£±»þ²á¤®¡¢½¿¶¶¶á¤¯¤Î½¡±¦±ÒÌçÄ®¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥Á¤ò¹ç¾§¤¹¤ë½¸ÃÄ¤¬È¯À¸¡£½ù¡¹¤Ëµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤·¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¸«Êª¿Í¤ò´Þ¤á¡¢Æ»Ï©¤ò¤Û¤Ü¤Õ¤µ¤°·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£