【拡大画像へ】

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、「【AKITA電子祭り 夏の陣】地獄の学園教師録、開校！！『閻魔の教室』最新刊配信フェア」を、9月8日から9月21日23時59分まで開催する。

本キャンペーンは、週刊チャンピオンで連載中の「閻魔の教室」の単行本１巻配信を記念して開催するもので、「サイコ×パスト 猟奇殺人潜入捜査」、「BEASTARS」、「魔入りました！入間くん」など秋田書店の人気作品が、最大15巻無料＆50％OFFなどで楽しめる。

□キャンペーンページ

「閻魔の教室」1巻書影

□「閻魔の教室 1」のページ

【「閻魔の教室 1」あらすじ】

地獄の人口過密問題を解決するため、親父である閻魔大王によって、“教師”として地上に送り込まれた二代目閻魔大王こと「怨馬典明」。だが、赴任した学校は問題児が多いことで有名な冥童高校。人間の価値観で生きていない怨馬典明は生徒たちに何を語るのか――。果たして、それは『指導』か、それとも『裁き』か。地獄の学園教師録、ここに開校。