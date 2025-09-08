NEWSが格調をまとい約1年ぶりに『anan』表紙に登場！歳月に磨かれた美学を気品溢れるグラビアで魅せる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NEWSが、『anan』2463号（9月17日発売）の表紙に登場することが発表された。

■結成22周年、NEWSのプロフェッショナルな哲学に迫るグラビア＆インタビュー

『anan』2463号はエンタメの最前線に迫る「熱狂のカタチ 2025」特集。その表紙を飾るのは、結成22周年を前に、現在も全国ツアーの真っただ中にあるNEWSの3人。メンバー自身が演出を手がけるライブでは、常に新たなエッセンスを取り入れ続け、志向性の高い無二のステージで熱気あふれる空間を生み出し続けている。格調高く際立たせながら、そのプロフェッショナルな哲学に迫るグラビア＆インタビューを掲載。

■あふれる気品と遊び心の両面をキャッチしたモードなスペシャルグラビア

グラビアでは、スーツスタイルをミニマルなセットで格調高く撮り下ろしたモノクロの世界と、秋らしいプレイフルなカラースタイルでナチュラルな表情を切り取った2つのバージョンを展開。スーツスタイルでは、素材やサイズ感、着崩し方に3人それぞれの個性を投影した衣装を用意。静謐ながらも熱く鋭い表情を大胆に切り取った。

一方、カラースタイルでは、オーバーサイズのレイヤードや大人なトラックスーツスタイル、同系色でのスタイリングなど、遊び心あふれる秋色の衣装とリンクしたセットで、柔らかくアンニュイな姿をキャッチ。NEWSの3人から感じる、気品ある佇まいと、遊び心や親しみやすさ。その両面を堪能できる、珠玉のグラビアになっている。

■第一線で挑戦を重ねる“NEWS流・熱狂の生み出し方”を読み解くインタビュー

もはや恒例になった夏フェスへの出演に加え、現在は全国8都市をめぐるアリーナツアーを開催中のNEWS。それぞれの志向性を追求し、メンバー自らが演出を手がけるライブでは、デビュー22周年を迎えたいまも表現の挑戦を重ね、新たな熱気を届け続けている。インタビューでは、そんな3人に“熱狂の現場”をいかに生み出しているのかを深掘り。長年ともに歩んできたファンと築く熱い空間について、それぞれの視点から語っている。さらに、彼らがいま夢中になっている“熱狂エンタメ”についても直撃。

(C)anan/マガジンハウス

■「変身-Prologue-」Concept Movie

■書籍情報

2025.09.17 ON SALE

『anan』2463号

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://ananweb.jp/

NEWS OFFICIAL SITE

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0005