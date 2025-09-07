¡Úºå¿À¡Û3500ËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬°ì½Ö¤ÇË¢¡¡¤·¤ª¤é¤·¤¤ºÍÌÚ¹À¿Í¤Ë¡ÄºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬àÄÉ¤¤ÂÇ¤Áá
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Î½Ë¾¡²ñ¤¬¡¢£·Æü¿¼Ìë¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿£³£µ£°£°ËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬°ì½Ö¤ÇË¢¤È¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤ÎÃæÌî¡£¥Ó¡¼¥ë¤«¤±³«»ÏÁ°¤«¤é¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¡¢¶áËÜ¤é¤Ë¡Ö¤¤Ã¤È¤¨¤¨¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥æ¡¼¥·¥ç¡¼¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°§»¢¤Ç¥¢¥Ã¥µ¥ê¤ÈºÑ¤Þ¤»¤ë°Õ³°¤Ê¥Æ¥¥È¡¼¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£¤·¤Ã¤Á¤ã¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ê±ã¤Ï¡¢¤Ê¤·Êø¤·Åª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±ºÐ¤Îº¸ÏÓ¡¦ÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¤âÌµ»ö¤Ë°û¼ò£Ï£Ë¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤Ë»²²Ã¡£Á°Ìë£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï£´²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤ÊÆâÍÆ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö·ë²Ì¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£¤³¤³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¡¹¹µ¤¨¤á¡£¤À¤¬¡¢²£¤«¤éÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿¸×¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¾®ÁÎ¡¦¿¹²¼¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤·¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ò¶¯°ú¤Ë¸ý¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯ÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÈþ¼ò¤Ë¹¢¤ò½á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤Ç´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ª¤é¤·¤¤ÂÖÅÙ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î°ìËë¤Ç²£¤«¤éÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½÷Ë¼Ìò¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡£¡Ö±ß¿Ø¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÅÓÃæ¤ÇÂà¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¡¢¤â¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ø¥Ù¥ì¥±´é¤ÇÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÁêÊý¤ò¥¤¥¸¤êÅÝ¤·¤¿¡£