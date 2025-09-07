虎党として知られる俳優の加藤清史郎が７日、セ・リーグ優勝を決めた阪神を祝福した。

加藤は事務所を通じて祝福コメントを寄せ、「まず、本当におめでとうございます…！！えっと、流石（さすが）に、強すぎたと思います。いやー強いなぁと思ってたんですよ」と喜びを爆発。「しかもＮＰＢ史上最速で。さらに球団初の新監督就任後１年目で。うそ、だろ」と興奮冷めやらぬ心境をつづった。

◆加藤のコメント全文

まず、本当におめでとうございます…！！

えっと、流石に、強すぎたと思います。いやー強いなぁと思ってたんですよ、でもそんなまさかじゃないですか。そしたらまさかのまさかで、シーズン中盤ぐらいから、今年の阪神、マジで強いんだ…強すぎるだろ。となりまして。笑

決して驕（おご）り高ぶってた訳でもないし、調子に乗ってた訳でもないのですが、今年のこれはあれだ、多分行くやつだきっと多分だけどね。うんうん、良い良い、昨日一昨日と勝ってるし。うん、今日くらいは相手に勝ちをプレゼントしたっていい。大丈夫大丈夫、今の阪神なら間違いなくまたやり返せるから。そうそう、やったれやったれ。みたいな謎な大人な余裕と言いますか、ずっと見守っている感覚に近くて。

でも、本当にやったんですね、しかもＮＰＢ史上最速で。さらに球団初の新監督就任後１年目で。うそ、だろ。末恐ろしいです。