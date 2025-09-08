NEWSÎ®¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÈþ³Ø¤È¤Ï¡©¡ÈÇ®¶¸¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·Êý¡É¤ËÇ÷¤ë¡¡¡Øanan¡ÙÉ½»æ¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEWS¡Ê¾®»³·Ä°ìÏº¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡Ë¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Øanan¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡ÖÇ®¶¸¤Î¥«¥¿¥Á 2025¡×ÆÃ½¸¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£·ëÀ®22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¸½ºß¤â¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¶¸¤òÀ¸¤à¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ÎËá¤«¤ìÂ³¤±¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅ¯³Ø¤ËÇ÷¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç³ÊÄ´¹â¤¯»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢½©¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤ä¥µ¥¤¥º´¶¡¢ÃåÊø¤·Êý¤Ë3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÅê±Æ¤·¤¿°áÁõ¤òÍÑ°Õ¡£ÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¤¯±Ô¤¤É½¾ð¤òÂçÃÀ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥«¥é¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤äÂç¿Í¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Æ±·Ï¿§¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë½©¿§¤Î°áÁõ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£NEWS¤Î3¿Í¤«¤é´¶¤¸¤ë¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¡¢Í·¤Ó¿´¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡£¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤ÎNEWS¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ö¸þÀ¤òÄÉµá¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Þ¤âÉ½¸½¤ÎÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢¿·¤¿¤ÊÇ®µ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê3¿Í¤Ë¡ÈÇ®¶¸¤Î¸½¾ì¡É¤ò¤¤¤«¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿¼·¡¤ê¡£Ä¹Ç¯¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÈÃÛ¤¯Ç®¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬¤¤¤ÞÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÇ®¶¸¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ¾·â¡£ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
