テレビ東京「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（後10・30）は7日、甲子園室内練習場で行われた阪神タイガースの祝勝会とビールかけの模様を生中継した。

リポーターを務めたのは“虎党”で知られるお笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一。7月のロケ中に第2腰椎を圧迫骨折した疑いがあり、全治数カ月の見込みだが、ケガを感じさせないほど喜びを爆発させた。

森下翔太外野手から思いっきりビールをかけられた際も、「いつもインタビューに応じてくれてありがとう」と感激の様子を見せた。

背後には佐藤輝明内野手や坂本誠志郎捕手ら多くの選手が集まり、中岡に声をかけた。中岡は「僕、ケガしてたんよ。リハビリしてて、骨折して今はコルセットをしてるけど、全然大丈夫！横になっているときも、みんなが励ましてくれた。本当に最高！ありがとう」と、チームの躍進が自身の回復にもつながったと感謝の言葉を述べた。

この様子にネット上では「中岡さんが一番楽しそう」「なぜ中岡さんがリポーター？wwww何してるの」「ビールかけリポーターがアナウンサーじゃなくてロッチ中岡」「骨折してコルセットしているのにリポーターってすごい！」などのコメントが多数寄せられている。