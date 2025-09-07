ÂçÃ«æÆÊ¿£Ö£Ó¿ûÌîÃÒÇ·¡¢£±£°Ç¯¤Ö¤êÂÐ·è¤Ç£´£·¹æ¡õÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ê¤ë¤«¡Ä¥É·³ÀèÈ¯¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÆüÊÆ¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅê¼êÂÐ·è¤â
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£·Æü¡¢ÊÆ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡á¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£°Ì´¤Î¥Î¡¼¥Î¡¼À£Á°¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤«¤é¡¢È¾Æü¸å¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¡£ÂçÃ«¤Ë¤Ï£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î£´£·¹æ¥¢¡¼¥Á¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀèÈ¯¤Ï¿ûÌîÃÒÇ·¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨£²£¶»î¹ç¤Ç£±£°¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£´£±¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê»Ë¾å£±£°¿ÍÌÜ¤ÎÅÏÊÆ£±Ç¯ÌÜ¤Ç£²·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¡¢¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Î£Ð£Â»þÂå¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯£¶·î£±£°Æü¤Î¸òÎ®Àï¡Ê»¥ËÚ£Ä¡Ë°ÊÍè¡££²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±»Íµå¤ÈÂçÃ«¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤óÄì¤Ë¶á¤¤¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤Î¸å¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥ª·³¤Ë¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç£µÏ¢ÇÔÃæ¤À¡££¹²ó£²»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¥Î¡¼¥Î¡¼¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ÆÅÐÈÄ¡£¡Ö¤¢¤È£±¥¢¥¦¥È¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤È¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÎ¾Åê¼ê¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢£³¡½£±¤Î¾¡ÍøÌÜÁ°¤«¤éµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë£±»î¹ç¤ÇÅ·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£Í³¿¤ÎÅêµå¤ÇÀª¤¤¤òÆÀ¤ÆÌÀÆü¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´¤Æ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°ÂÇ¡££³²óÉ½¤Î£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÍ·¥´¥í¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡££µ²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³»î¹çÄ¹ÂÇ¤Ê¤·¡¢£´»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÏÂÇ¤Ë¤¢¤¨¤°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²·å¾¡Íø¤ò¤«¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£²£²£±¾¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼£Ö£ÓÆüÊÆÄÌ»»£±£´£¶¾¡¿ûÌî¡£Î¾Åê¼ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤âÂç¤¤Ê¸«½ê¤È¤Ê¤ë¡£