日本から参戦したゴートゥファーストは11着に敗れた。ギュイヨンを背に中団でレースを運んだが、直線では早々に失速。欧州G1馬のいる中で、厳しい戦いが予想されていたが、格上馬を相手に力を出し切れなかった。

新谷功一調教師

「ジョッキーは乗った感じでは長く感じると言っていました。コース形態と馬場が緩くて捉えにくかったのかなとは思いました。少し登って下りがある中で、上手くエネルギーを溜めることが出来なかったのが最後の失速に響いたかなと思います。馬は落ち着いて雰囲気は良く、良いレースを期待したのですが、思った以上に落ち着きすぎていたのかなとも感じました。前走の直線競馬の方がこの馬にはレースがしやすかったのかなとは感じました」

現地9月7日、フランスのパリロンシャン競馬場で行われた4R・ムーランドロンシャン賞（G1・3歳上・芝1600m）でM.バルザローナ騎乗、サーラン（牡3・F.グラファール）が勝利した。2着にロザリオン（牡4・R.ハノン）、3着にザライオンインウィンター（牡3・A.オブライエン）が入った。勝ちタイムは1:35.39（良）。

日本から参戦したＭ.ギュイヨン騎乗のゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）は11着となっている。

日本のゴートゥファーストは見せ場なく後退してしまい11着に敗れた。道中は中団外目をスムーズに追走しているように見えたが、直線に入っての追い比べで遅れをとった。ラスト2ハロン付近では鞍上も手を止めるように、その後は流してのゴール。ここでは力が及ばなかった。勝利したのはバルザローナ騎乗、フランス馬のサーラン。

【全着順】

1着 サーラン

2着 ロザリオン

3着 ザライオンインウィンター

4着 アルカントール

5着 アンリマティス

6着 クドワー

7着 リードアーティスト

8着 マハバヤサナフィ

9着 ダンシングジェミナイ

10着 セレンゲティ

11着 ゴートゥファースト（日本）

12着 パーシカ