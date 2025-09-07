¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤ÈàÆ±»ÎÆ¤¤Áá¤Ç13°Ì·âÄÀ¡ÖÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤è¡×
¡¡£Æ£±¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç£±£³°Ì¤Ë·âÄÀ¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£¹ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é£±£°°Ì¤Ë²¼¤²¤Ä¤Ä¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¤½¤³¤«¤éµÕ½±¤òÁÀ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹ÃæÈ×¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿°ø±ï¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¸åÊý¤«¤éÀÜ¿¨¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¤³¤ì¤Ç¥Þ¥·¥ó¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢£²¿Í¤È¤â¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤º²¼°ÌÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Ï¥á¤Ë¡£·ë¶É¡¢£±£³°Ì¤ÈÆþ¾Þ·÷³°¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎàÆ±»ÎÆ¤¤Áá¤Ç£²¿Í¤È¤âÄÀË×¤¹¤ëºÇ°¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³ÑÅÄÍµµ£Áª¼ê¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¥ß¥µ¥¤¥ëßÚÎö¡Ä¡£¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¥í¡¼¥½¥ó¡£¤¢¤½¤³¤ÏÁè¤¦¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡Ä¡×¡ÖÀÜ¿¨¤·¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡×¡Ö¥Î¥í¥Î¥í±¿Å¾¤Ç¤½¤³¤Ë¤¤¤ë³ÑÅÄ¤¬°¤¤¤À¤í¡×¤ÈÁÐÊý¤ËÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¡¡ÍèÇ¯¤Î¥·¡¼¥È¤¬²ø¤·¤¤Æ±»Î¤ÇÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤è¡Ä¡×¤È¡¢·ë¶É¤Ï£²¿Í¤È¤â¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µî½¢ÌäÂê¤¬²áÇ®¤¹¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢£Ç£Ð¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ°¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£