最新のJNNの世論調査で、次の総理に誰がふさわしいか聞いたところ、1位は同率で小泉農林水産大臣と高市前経済安保担当大臣だったことがわかりました。

順位は以下の通り。

1位 小泉進次郎氏 19.3%

1位 高市早苗氏 19.3%

3位 石破茂氏 8.6%

4位 玉木雄一郎氏 5.8%

5位 河野太郎氏 4.9%

6位 野田佳彦氏 3.2%

7位 林芳正氏 2.2%

8位 上川陽子氏 1.8%

9位 小林鷹之氏 0.9%

9位 茂木敏充氏 0.9%

11位 加藤勝信氏 0.6%

12位 藤田文武氏 0.1%

その他の政治家 20.3%

【調査方法】

JNNでは、コンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。

9月6日（土）、7日（日）に全国18歳以上の男女2749人〔固定865人、携帯1884人〕に調査を行い、そのうち37.5%にあたる1030人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話494人、携帯536人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。