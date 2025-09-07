各界の阪神タイガースファンの著名人が曲に合わせて続々登場する「みんなで六甲おろし」21、24年度版に出演するなど、筋金入りの阪神ファンとして知られる、加藤清史郎（24）が7日、甲子園球場で広島を2対0で破り、2年ぶり7度目＆最速の優勝を果たした阪神に祝福のコメントを寄せた。

「まず、本当におめでとうございます…！！ えっと、流石に、強すぎたと思います。いやー強いなぁと思ってたんですよ、でもそんなまさかじゃないですか。そしたらまさかのまさかで、シーズン中盤ぐらいから あ、今年の阪神、マジで強いんだ…強すぎるだろ。となりまして。笑」

「決して驕り高ぶってた訳でもないし、調子に乗ってた訳でもないのですが、今年のこれはあれだ、多分行くやつだきっと多分だけどね。うんうん、良い良い、昨日一昨日と勝ってるし。うん、今日くらいは相手に勝ちをプレゼントしたっていい。大丈夫大丈夫、今の阪神なら間違いなくまたやり返せるから。そうそう、やったれやったれ。みたいな謎な大人な余裕と言いますか、ずっと見守っている感覚に近くて」

「でも、本当にやったんですね、しかもNPB史上最速で。さらに球団初の新監督就任後1年目で。うそ、だろ。（迫真）末恐ろしいです。本当におめでとうございます！！！！！ これは声を大にして…獣王の意気高らかに 無敵の我等ぞ阪神タイガース！！！！！！」

加藤は、阪神が23年に18年ぶりのセ・リーグ制覇を甲子園球場で決めた際もコメントを寄せていた。その際は「もう、良いんですよね？？言って。優勝だ〜！！！！ 初めてなんです。僕が阪神ファンになってから、初めての優勝。勝っても負けても虎命。そうやって育ってきて」とつづっていた。阪神ファンになって人生2度目となる今回の優勝は、圧倒的な強さを見せたことで、コメントにも、さらなる喜びと自信が見られる。