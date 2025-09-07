右WBでも躍動した柏DF原田亘、決定機逸には「あそこで決められたらWBで勝負できている」
[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]
横浜FMとのルヴァン杯準々決勝第2戦、柏レイソルの右WBを務めたのは第1戦に続いてDF原田亘だった。
柏の右WBといえば、28試合フル出場(2520分)を続けるDF古賀太陽とGK小島亨介に次ぐ、28試合2335分の出場時間を誇るMF久保藤次郎の定位置だ。7月には日本代表デビューも果たした26歳のアタッカーに代わって右WBに入るのは、MF中島舜が多かった。
「自分が求められているのは、攻撃っていうよりかは守備だって自分では理解している」。そう自認していた原田だが、普段は3バックの右を定位置としながら、相手PAまで攻撃参加する場面は原田の特徴のひとつでもある。WBが得点に絡むことが多い柏において、原田は横浜FM戦でも決定機を迎えていた。
0-0で迎えた後半17分、MF中川敦瑛の左サイドからのクロスを逆サイドでフリーになっていた原田がヘディングで合わせる。しかしシュートは、惜しくもゴールマウスをとらえられなかった。「あそこで決められたらWBで勝負できているので。そこは自分の足りないとこなので」と自嘲気味に笑みをこぼした。
第1戦を4-1で勝利していた柏は、大きなアドバンテージをもって後半の90分に臨んでいた。それでも、「アドバンテージはあるってチームとしても理解してましたけど、1試合としてしっかり勝とうっていう風にチームで入った」と原田は指摘する。ところが、前半はチャンスが遠く、柏が放ったシュートは1本のみだった。反対に横浜FMには、MF植中朝日にゴールネットを揺らされたが、オンフィールドレビューの末にオフサイドでゴールは取り消しとなっていた。
「前半はあんまり押し込むっていう形じゃなく、相手に押し込まれる時間が長かったですけど、VARで取り消しっていうのもあって、ゼロで抑えたっていうのが次のステージに進めたのに1番大きかったかなって思います」
公式戦5試合ぶりに無失点で90分を終えた柏。後半ATのMF戸嶋祥郎がゴールを奪って横浜FMから連勝、川崎Fとの準決勝へ駒を進めた。
(取材・文 奥山典幸)
横浜FMとのルヴァン杯準々決勝第2戦、柏レイソルの右WBを務めたのは第1戦に続いてDF原田亘だった。
柏の右WBといえば、28試合フル出場(2520分)を続けるDF古賀太陽とGK小島亨介に次ぐ、28試合2335分の出場時間を誇るMF久保藤次郎の定位置だ。7月には日本代表デビューも果たした26歳のアタッカーに代わって右WBに入るのは、MF中島舜が多かった。
0-0で迎えた後半17分、MF中川敦瑛の左サイドからのクロスを逆サイドでフリーになっていた原田がヘディングで合わせる。しかしシュートは、惜しくもゴールマウスをとらえられなかった。「あそこで決められたらWBで勝負できているので。そこは自分の足りないとこなので」と自嘲気味に笑みをこぼした。
第1戦を4-1で勝利していた柏は、大きなアドバンテージをもって後半の90分に臨んでいた。それでも、「アドバンテージはあるってチームとしても理解してましたけど、1試合としてしっかり勝とうっていう風にチームで入った」と原田は指摘する。ところが、前半はチャンスが遠く、柏が放ったシュートは1本のみだった。反対に横浜FMには、MF植中朝日にゴールネットを揺らされたが、オンフィールドレビューの末にオフサイドでゴールは取り消しとなっていた。
「前半はあんまり押し込むっていう形じゃなく、相手に押し込まれる時間が長かったですけど、VARで取り消しっていうのもあって、ゼロで抑えたっていうのが次のステージに進めたのに1番大きかったかなって思います」
公式戦5試合ぶりに無失点で90分を終えた柏。後半ATのMF戸嶋祥郎がゴールを奪って横浜FMから連勝、川崎Fとの準決勝へ駒を進めた。
(取材・文 奥山典幸)