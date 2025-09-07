川崎Fvs浦和 試合記録
【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(U等々力)
川崎F 3-2(延長)浦和
<得点者>
[川]エリソン(18分)、伊藤達哉(88分)、宮城天(96分)
[浦]イサーク・キーセ・テリン(74分)、中島翔哉(90分)
<警告>
[川]フィリップ・ウレモヴィッチ(90分+2)
[浦]小森飛絢(62分)、イサーク・キーセ・テリン(110分)、石原広教(114分)
観衆:23,214人
主審:荒木友輔
副審:渡辺康太、日比野真
├120分の超死闘制したのは川崎F! スーパーゴール打ち合いで延長戦へ…宮城天PK弾で浦和撃破、2年連続ルヴァン杯4強
└川崎F伊藤達哉が怒涛の公式戦5試合連続ゴール、絶好調の要因は「たぶんひとつではない」
川崎F 3-2(延長)浦和
<得点者>
[川]エリソン(18分)、伊藤達哉(88分)、宮城天(96分)
[浦]イサーク・キーセ・テリン(74分)、中島翔哉(90分)
<警告>
[川]フィリップ・ウレモヴィッチ(90分+2)
[浦]小森飛絢(62分)、イサーク・キーセ・テリン(110分)、石原広教(114分)
観衆:23,214人
主審:荒木友輔
副審:渡辺康太、日比野真
├120分の超死闘制したのは川崎F! スーパーゴール打ち合いで延長戦へ…宮城天PK弾で浦和撃破、2年連続ルヴァン杯4強
└川崎F伊藤達哉が怒涛の公式戦5試合連続ゴール、絶好調の要因は「たぶんひとつではない」