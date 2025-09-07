【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(U等々力)

川崎F 3-2(延長)浦和

<得点者>

[川]エリソン(18分)、伊藤達哉(88分)、宮城天(96分)

[浦]イサーク・キーセ・テリン(74分)、中島翔哉(90分)

<警告>

[川]フィリップ・ウレモヴィッチ(90分+2)

[浦]小森飛絢(62分)、イサーク・キーセ・テリン(110分)、石原広教(114分)

観衆:23,214人

主審:荒木友輔

副審:渡辺康太、日比野真

├120分の超死闘制したのは川崎F! スーパーゴール打ち合いで延長戦へ…宮城天PK弾で浦和撃破、2年連続ルヴァン杯4強

└川崎F伊藤達哉が怒涛の公式戦5試合連続ゴール、絶好調の要因は「たぶんひとつではない」