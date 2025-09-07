¤É¤ó¤Ê¶Ê¤¬¤êÊý¡ª¡© »³ËÜÍ³¿¤Ë¡ÈÂÇ¼Ô¥É¥ó°ú¤¡É¡Öµ°Æ»¥¨¥°¤¹¤®¡×¼ê¸µ¤Ç¡È¾Ã¤¨¤ë¡É¹âÂ®¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¢ª¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º4¡¼3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ÇËâµå¤¬¡È¾Ã¤¨¤ë¡É½Ö´Ö
9·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬¡ÈÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¹âÂ®¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡É¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7²óÎ¢¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î2ÈÖ¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ»³ËÜ¤Ï¡¢½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿127km/h¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯2µåÌÜ¤ÏÆâ³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤òÆÍ¤¯154km/h¤Î¥·¥ó¥«¡¼¡¢3µåÌÜ¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡¢140km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¡¢Æâ¤È³°¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò2¤Ä¸«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢4µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ØÅê¤¸¤¿155km/h¤ÎÄ¾µå¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2-2¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤Î5µåÌÜ¡¢»³ËÜ¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È¡¢³ê¤é¤«¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é±Ô¤¯ÄÀ¤à150km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤ò²Ì´º¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤æ¤¨¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¿¶¤ê½Ð¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Î²¼¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄÌ²á¤·¡¢¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ø¤È¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»³ËÜ¤Ê¤é¤Ç¤ÏÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¡È¹âÂ®¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ã¤¨¤¿w¡×¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡Öµ°Æ»¥¨¥°¤¹¤®¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµå¤ò¤É¤¦ÂÇ¤Æ¤Èw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»³ËÜ¤Ï8²ó2/3¡¢112µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡ÊÈïËÜÎÝÂÇ1¡Ë¡¢Í¿»Íµå2¡¢Ã¥»°¿¶10¡¢1¼ºÅÀ¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´°àú¤ÊÆâÍÆ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Åêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë