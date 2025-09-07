1つは持っておきたい“この色”！【ハニーズ】40・50代が狙いたい「黒色バッグ」

バッグは、気づけばいつも同じものを使っている……という人も多いはず。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代の着こなしにマッチするバッグを紹介します。さまざまなコーデに合わせやすい黒から厳選！ 2wayトートやハンドバッグなど、デイリーからオケージョンまで対応できるラインナップです。買い替えを検討している人は、ぜひ参考にしてみて。

たっぷり入って上品見えする2wayトート

【GLACIER lusso】「ハンドル2wayトート」\4,980（税込）

上品なレザー調素材の黒トートバッグ。A4サイズがすっぽり収まるサイズなので、お仕事シーンでも活躍してくれるはず。長さの異なるハンドル付きで、肩がけもできるのがうれしいポイントです。さらにカードが入るポーチ付きで、ICカードや社員証、小物の出し入れもスムーズ。持ち手のブラウンがアクセントになって、ブラック一色よりも軽やかな印象に引き寄せてくれます。

スクエア型 × ベルトモチーフでエレガントな雰囲気に

【GLACIER lusso】「金具付スクエアA4トート」\4,980（税込）

スクエアフォルムはきちんと感を演出してくれるので、40・50代の女性にぴったり。公式サイトでは「両サイドにスナップボタン付きで荷物の増減にも対応」と紹介されていて、実用性も兼ね備えています。フロントの金具とベルトモチーフがアクセントになり、華やかさをプラス。写真のようなきれいめスタイルにはもちろん、ジーンズなどのカジュアルコーデとも好相性です。

カチッとフォルムだからデイリーからオケージョンまで使える

【GLACIER lusso】「3層ハンドバッグ」\4,980（税込）

ヒモをぐるぐると巻き付けたようなハンドルのデザインが魅力のハンドバッグは、きれいめにもカジュアルにもマッチ。前後にあおりポケットがあるので、物を整理しやすくなっています。底鋲付きなので、バッグが汚れにくいのもうれしいポイント。シンプルなデザインながらもカチっとしたフォルムなので、デイリーからオケージョンまで使えそう。

きちんと感と華やかさを兼ね備えた黒バッグ

【GLACIER lusso】「フラップハンドバッグ」\4,480（税込）

クラシカルな雰囲気が漂う黒バッグ。フラップデザインが上品で、フロントのゴールド金具が華やかさを添えてくれます。取外し可能なショルダーベルト付きなので、肩がけすればほどよくカジュアルな印象にもシフト可能。あえてシンプルにTシャツとジーンズのスタイルに合わせるのもいいかも。約19cm × 24.5cmなので、長財布や必要最低限の荷物は収まるサイズ感です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase