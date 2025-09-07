阪神タイガース優勝と石破茂首相辞任が重なった7日、X（旧ツイッター）では「明日の一面」がワードランキングをにぎわせた。

「明日の一面 石破辞任VS阪神優勝どっちや」「「明日の一面は阪神タイガースにしてあげて」「阪神がいいんですが！」「明日の一面が阪神優勝じゃないのが気がかり」「石破のせいで阪神優勝が話題になっていないのが腹立たしい」」など、阪神ファンとみられるユーザーたちの声が続々。

また「石破さん、阪神優勝ねらって退陣したんかな」「石破さん辞任のコメントに阪神優勝の邪魔するなはさすがにふいた」「阪神優勝にかぶせんなや」「空気が本当に読めない」「明日の一面を石破にもっていかけた恨みは忘れん」などの恨み節も次々と投稿された。

スポーツ紙の一面予想も活発で「阪神優勝と石破辞任が両面」「明日の一面むずいやろなー」「スポーツ紙はデイリー以外石破首相辞任、裏で阪神優勝 関西スポーツ紙全部阪神優勝 こんな紙面構成かな」などの予想が相次いだ。

深夜からは皆既月食も始まることから、「情報量多い1日」との投稿も活発。「阪神優勝したし皆既月食あるし石破さん辞めたし」「今晩は阪神が優勝して石破が辞任表明して皆既月食が起こる夜」「ネタが多すぎる」などの投稿が相次いだ。