◇F1第16戦イタリアGP 決勝（2025年9月7日 モンツァ・サーキット＝1周5.793キロ×53周）

レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がポール・ツー・ウインの1時間13分24秒325で9戦ぶり今季3勝目、通算66勝目をマークした。7月にクリスチャン・ホーナー前代表が退任し、ローラン・メキース新代表が就任したレッドブルは新体制での初勝利。マクラーレンのランド・ノリス（英国）が2位、総合首位に立つ同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）が3位に入った。9番手から出たレッドブルの角田裕毅は13位に終わり、2戦連続入賞はならなかった。

フォーメーションラップ中にキックザウバーのニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）がリタイア。19台でスタートした直後、ポールポジション（PP）から出たフェルスタッペンがノリスに押し出されるようにターン1を曲がれず、ショートカットしてコースに戻った。一度はノリスにトップを譲ったフェルスタッペンは4周目にかわして先頭へ返り咲くと、最速ラップを連発。マクラーレン勢の追い上げを許さずに完勝した。

角田は序盤9番手もペースが上がらず、18周目にメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）に抜かれて10番手へ後退。11番手だったハースのオリバー・ベアマン（英国）がピットインした翌20周目、タイヤ交換してアンダーカット阻止に動いたが、コース復帰直後にベアマンに抜かれた。27周目にはレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）と接触するなど、入賞争いができないままレースを終えた。

▼フェルスタッペン 素晴らしい一日だった。1周目はちょっと不運だったけど、その後は順調に走れた。マシンは本当に快適でペースもコントロールできて、ピットインのタイミングもバッチリだった。全員が素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。一歩ずつ、レースごと（の成長）だけど、我々にとって信じられない週末だった。

▽決勝順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)ノリス（マクラーレン）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ラッセル（メルセデス）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)アルボン（ウィリアムズ）

(８)ボルトレート（キックザウバー）

(９)アントネッリ（メルセデス）

(10)ハジャー（レーシングブルズ）

(11)サインツ（ウィリアムズ）

(12)ベアマン（ハース）

(13)角田裕毅（レッドブル）

(14)ローソン（レーシングブルズ）

(15)オコン（ハース）

(16)ガスリー（アルピーヌ）

(17)コラピント（アルピーヌ）

(18)ストロール（アストンマーチン）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）

リタイア ヒュルケンベルク（キックザウバー）