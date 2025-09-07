石破内閣の支持率が前月の調査から0.9ポイント上昇し、37.7%だったことが最新のJNNの世論調査でわかりました。不支持率は前月の調査から1.1ポイント下落し、59.4%でした。

また、政党支持率では、▼自民党の支持が前月の調査から2.9ポイント下落し、23.3%、▼立憲民主党は0.4ポイント下落し、6.5%、▼日本維新の会は2.0ポイント上昇し、4.7%、▼国民民主党は1.9ポイント下落し、6.8%、▼参政党は1.7ポイント下落し、8.5%でした。

【調査方法】

JNNでは、コンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。

9月6日（土）、7日（日）に全国18歳以上の男女2749人〔固定865人、携帯1884人〕に調査を行い、そのうち37.5%にあたる1030人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話494人、携帯536人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。