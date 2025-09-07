¾¾ËÜ½á¼ç±é¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡ÙºÇ½ªÏÃ¡¡À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Î¥·¡¼¥óÁ´¥«¥Ã¥È¡Ä¡Ö°ãÏÂ´¶Ìµ¤·¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î¾¾ËÜ½á¡Ê£´£²¡Ë¤¬¼ç±é¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤¬£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³°Ì·èÄêÀï¡ÊÆüËÜ¡½¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ë¤ÎÃæ·Ñ¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¤è¤ê£µ£µÊ¬ÃÙ¤ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±½ê»ý¡ËÍÆµ¿¤Ç£³Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢ºîÃæ¤ÇÆâ²Ê°å¤Î¼¯»³·ÄÂÀÌò¤È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å¥·¡¼¥ó¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¡ÖºÇ¸å¤ÇºîÉÊ¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡£¤·¤«¤·¡Ö´°àú¤ÊÊÔ½¸¡×¡ÖÁ´Á³°ãÏÂ´¶Ìµ¤·¡×¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£