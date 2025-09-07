５日、上海市で開かれた「河西回廊に出会うｉｎ上海」で披露されたユグル族の舞踊。（上海＝新華社記者／張智敏）

【新華社蘭州9月7日】中国上海市の芸術・文化複合施設「紅窯多様芸術空間」で5日、甘粛省北西部の河西回廊のプロモーションイベント「河西回廊に出会うin上海」が開かれ、上海の外国総領事館や外資系企業、国際観光機関などの関係者が河西回廊の千年の歴史と豊かな文化を体験した。

河西回廊は、黄河の西、祁連山脈と巴丹吉林（バダインジャラン）砂漠の間に位置し、東西に約千キロ続く「回廊」のような地形からその名が付いた。環境保全の要で、豊かな文化の蓄積があり、交通やエネルギーの大動脈にもなっている。「一帯一路」建設の重要な回廊であり、西部大開発の新局面を形成する上で欠かせない役割を担っている。

会場では、河西回廊に位置する張掖、武威、金昌、酒泉、嘉峪関5市が、それぞれの文化や観光資源を紹介。来場者は地元色豊かな演目の観賞やグルメの試食などを通じて河西回廊の風情を体験した。「河西回廊写真展」などの展示により、文化・観光資源を深く理解する機会も提供した。

甘粛省文化・観光庁の龔佳佳（きょう・かか）副庁長は「より多くの人に甘粛に関心を持ってもらいたい。世界各地の人々が河西回廊を訪れ、文化に触れ、魅力を体験してくれることを期待している」と語った。（記者/張文静、張智敏）

５日、上海市で開かれた「河西回廊に出会うｉｎ上海」で行われた火星模擬基地体験のプロモーションショー。（上海＝新華社記者／張智敏）

５日、上海市で開かれた「河西回廊に出会うｉｎ上海」で、敦煌壁画の模写を体験する人たち。（上海＝新華社記者／張智敏）

５日、上海市で開かれた「河西回廊に出会うｉｎ上海」の会場。（上海＝新華社記者／張智敏）

５日、上海市で開かれた「河西回廊に出会うｉｎ上海」で、河西回廊の都市の状況について話し合う人たち。（上海＝新華社記者／張智敏）

５日、上海市で開かれた「河西回廊に出会うｉｎ上海」で、河西回廊の都市状況ブースを見る人たち。（上海＝新華社記者／張智敏）

５日、上海市で開かれた「河西回廊に出会うｉｎ上海」で、河西回廊の都市について理解を深める人たち。（上海＝新華社記者／張智敏）