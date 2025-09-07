丹生明里と「ドンキーコング バナンザ」をプレイ！銀座で1000円台のハラミステーキも！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
【動画】丹生明里と「ドンキーコング バナンザ」をプレイ！銀座で1000円台のハラミステーキも！
9月7日（日）は、ゲストに矢作 兼（おぎやはぎ）、丹生明里を迎えて、「ドンキーコング バナンザ」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
中央区東銀座からスタート！ トシが「始まりましたよ〜！」と元気よく声を出しますが、なぜか1歩も動かない有吉。まさかの夏休みボケ！？
矢作に続き丹生も立ち止まり…これまた夏休みボケ！？
「東京にやられちゃいました。緑が欲しくて…」と都会疲れを訴えます（笑）。
気を取り直して、“1000円台で上質なハラミステーキが食べられるお店”を目指しますが、今度は……
明らかに、映画「国宝」の影響を受けたとみられる有吉。
銀座で1000円台でステーキが食べられる「牛庵」に到着！
運ばれたステーキを見て、「こんなにたくさん？」と驚く丹生。待望のハラミステーキを、醤油でいただきます。
お肉の柔らかさに、目を丸くする丹生（笑）。
「うちの奥さん、この番組をグルメ番組として見ている」と田中。奥さんと2人で、番組が紹介したお店に食べに行くことが多いと明かします。
約1年半ぶりの出演となる矢作は、話題の「Nintendo Switch 2」をすんなり入手。お子さんと一緒に楽しんでいるそう。
今回プレイするのは、「Nintendo Switch2」専用ソフト「ドンキーコング バナンザ」。ドンキーコングと人間の少女が地下世界を突き進み、願いが叶う「星の中心」を目指す3Dアクションゲームです。
今回は、ゲームの序盤をプレイ。6つのミッションを6人でリレーしてクリアを目指します。
ミッションをクリアすればもらえる、豪華商品（1本約2500円の高級国産バナナ）も用意！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
【動画】丹生明里と「ドンキーコング バナンザ」をプレイ！銀座で1000円台のハラミステーキも！
9月7日（日）は、ゲストに矢作 兼（おぎやはぎ）、丹生明里を迎えて、「ドンキーコング バナンザ」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
中央区東銀座からスタート！ トシが「始まりましたよ〜！」と元気よく声を出しますが、なぜか1歩も動かない有吉。まさかの夏休みボケ！？
矢作に続き丹生も立ち止まり…これまた夏休みボケ！？
「東京にやられちゃいました。緑が欲しくて…」と都会疲れを訴えます（笑）。
気を取り直して、“1000円台で上質なハラミステーキが食べられるお店”を目指しますが、今度は……
明らかに、映画「国宝」の影響を受けたとみられる有吉。
銀座で1000円台でステーキが食べられる「牛庵」に到着！
運ばれたステーキを見て、「こんなにたくさん？」と驚く丹生。待望のハラミステーキを、醤油でいただきます。
お肉の柔らかさに、目を丸くする丹生（笑）。
「うちの奥さん、この番組をグルメ番組として見ている」と田中。奥さんと2人で、番組が紹介したお店に食べに行くことが多いと明かします。
約1年半ぶりの出演となる矢作は、話題の「Nintendo Switch 2」をすんなり入手。お子さんと一緒に楽しんでいるそう。
今回プレイするのは、「Nintendo Switch2」専用ソフト「ドンキーコング バナンザ」。ドンキーコングと人間の少女が地下世界を突き進み、願いが叶う「星の中心」を目指す3Dアクションゲームです。
今回は、ゲームの序盤をプレイ。6つのミッションを6人でリレーしてクリアを目指します。
ミッションをクリアすればもらえる、豪華商品（1本約2500円の高級国産バナナ）も用意！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！