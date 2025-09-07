秋限定チョコブラウニー♪ぶどう香る贅沢フレーバーがセブンで発売

セブン-イレブンに秋の味覚を楽しむ新作チョコブラウニーが登場します♡ 2025年9月14日(日)より発売されるのは『世にもおいしいナガノパープルブラウニー』と『世にもおいしいシャインマスカットブラウニー』。甘い香りのナガノパープルと爽やかなシャインマスカットを使用した秋限定フレーバーで、ザクザク食感のチョコチップがアクセント。気分に合わせて食べ比べも楽しめます♪

甘みと香りが広がるナガノパープルブラウニー



世にもおいしいナガノパープルブラウニー

ナガノパープルブラウニーは、スイートチョコの生地にナガノパープルのぶどうソースを練り込み、チョコチップをサンドして香ばしく焼き上げました。

ほどよい酸味と甘み、華やかな香りが楽しめ、ぶどうをイメージしたパープルパッケージも可愛らしいデザイン。価格は180円（税込194円）で、自分へのご褒美やプチギフトにぴったりです。

爽やかな香りのシャインマスカットブラウニー



シャインマスカットブラウニーは、ホワイトチョコベースの生地にシャインマスカットペーストを練り込み、ホワイトチョコチップをサンド。

爽やかでみずみずしい香りとホワイトチョコのまろやかな甘みが秋らしいハーモニーを奏でます。グリーンのパッケージは、ちょっとしたギフトにも最適。価格は180円（税込194円）です。

秋限定のぶどうチョコブラウニーで贅沢なひとときを



秋の味覚をぎゅっと詰め込んだ『世にもおいしいナガノパープルブラウニー』と『世にもおいしいシャインマスカットブラウニー』は、甘酸っぱいぶどうとチョコのマリアージュが楽しめる期間限定スイーツです♡

紅茶やコーヒーと合わせて、実りの秋を感じる贅沢なひとときをお楽しみください。全国のセブン-イレブンで購入可能です。