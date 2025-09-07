『こんばんは、朝山家です。』（ABCテレビ・テレビ朝日系）が、最終回を迎えた。朝山家の4人に、大きな変化はない。賢太（小澤征悦）は相変わらず自分勝手で、エゴサーチばかりしている。朝子（中村アン）も相変わらず言葉遣いが悪く、常にイライラ。蝶子（渡邉心結）と晴太（嶋田鉄太）が、急成長を遂げてイキイキと学校に通うようになった……なんてこともない。

だが、家族が“相変わらず”でいられることこそ、実は何よりも尊いのかもしれない。死によって断ち切られた中野（松尾諭）の日常を思うと、朝山家の変わらない姿は、停滞ではなくたしかに生き続けている証なのだと感じられるのだ。

そもそも、家族とはそういうものだ。ドラマみたいに、最終回で都合良く奇跡が訪れたりしない。何も変わらないまま、同じ会話を繰り返し、同じ日常を過ごしていく。喧嘩をしたり、愚痴をこぼしたりしながらも、同じ屋根の下で暮らし続けることにこそ意味があるのだ。

そして、いつか振り返った時、そんな日々こそが“奇跡”だったと気づくのだろう。『こんばんは、朝山家です。』で足立紳が描いてきたのは、家族の劇的な変化ではなく、変わらない日常の尊さだった。

コメディ要素が強かった物語のなかに、突如として差し込まれた中野の死。タイミング的に、彼は自死をしたのだと思っていたが、どうやら事故だったらしい。浜辺で昔の仲間とキャンプをしていた時に、ふざけて服を脱いで海に突っ込んでいき、そのまま溺れて死んでしまった。

これだけ聞けば、たしかに事故として片付けられる。でも、中野の“これまで”を知っているわたしたちは、成瀬（土佐和成）が言うように、「半分自殺だったんじゃないか」と感じずにはいられない。

きっと、賢太も同じことを思っていたはず。でも、真相は闇のなかだ。中野はもう否定も肯定もできない。死んでしまえば、他人が身勝手に作ったストーリーに縛られるしかないのだ。彼の悲痛な心の叫びは、もう誰のもとにも届かない。

だからこそ、“相変わらず”な日常を積み重ねていける朝山家の姿が、まぶしく見える。たとえダメダメだったとしても、生きているかぎり自分のストーリー（＝人生）を成功へと導くチャンスが残されているのだから。

たとえば、晴太は中学校に進学しても不登校のまま。家でゲームをしたり漫画を読んでばかりいる。でも、10年後に彼がゲームクリエイターや漫画家として花を開いたとしたら――停滞していたの日々が、成功につながる大切な時間だったという認識に変わるはずだ。

蝶子だって、そう。今はまだ部活を辞めたことを後悔しているかもしれない。けれど、最後に笑えたら、“挫折”という経験も、彼女のストーリーを豊かにするための大事な一行になる。

過去は変えることができない。でも、未来で成功をつかめば、かつての停滞や挫折も意味を変える。『こんばんは、朝山家です。』が伝えていたのは、そんな静かな希望だったのではないだろうか。

最終回では、“家族”をテーマに映画を撮った賢太が、中野の遺影に向かって、「俺そのうち、中ちゃんのこと映画かドラマのネタにすると思う」と語りかけていたシーンがあった。彼のこれまでの言動からすれば、“自分のことしか考えていないやつ”だと受け取られてもおかしくない。けれど、この一言は賢太なりの――いや、賢太にしかできない愛の告白だったように思う。

愛しているからこそ、相手のことをたくさん見る。たくさん見るからこそ、“書きたい”と思う。賢太は家族と同じように中野のことを愛していたから、彼をネタにしようと思ったのだろう。

ずっと、中野の死から目を背けてきたけれど、作品にするとなるとしっかり向き合わなければならない。きっと、誰よりも不器用な形で、賢太は中野を“生かそう”としたのだ……なんて言ったら、朝子に「あいつがそんなこと考えてるわけないでしょ」と一蹴されてしまうだろうか。

「ちょっと人生辛い時に、ふとパパとママの作った映画を思い出すことがある。あの映画を思い出すと、なぜか少しだけ泣けてきて、少しだけ元気が出る」と蝶子が語っていたが、わたしにとっては『こんばんは、朝山家です。』が、まさにそんな作品になった。そんな作品に出会えたことこそ、“相変わらず”な日常のなかの“奇跡”なのかもしれない。

