◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

優勝マジック1としていた阪神は7日、広島に2―0で勝ち、23年以来2年ぶり11度目、2リーグ制以降では7度目のセ・リーグ優勝を決めた。90年巨人の9月8日を超える2リーグ制最速の優勝決定。就任1年目の藤川球児監督（45）が球団新人監督として初の栄冠をつかみ、球団創設90周年の節目の年を飾った。

森下が再びリーグ優勝を手にした。プロ3年間で2度目の優勝。前回との違いについて「（23年は）1年目でガムシャラにやっていたのもありましたけど、今回の優勝はチームとして動けて貢献できた。より優勝メンバーの中心にいられたのかなと思います」と笑顔がはじけた。

史上最速となる9月7日に決めたリーグ制覇。心境について「とりあえずうれしいですね。ホッとしています。この瞬間のために頑張ってきたので、まずチームが目標とするリーグ優勝ができたので、良かったと思います。ずっと首位争いするのはきついものがありますし、自分が結果を出なかった時もありました」と素直な思いを口にした25歳。

グラウンドでの優勝の瞬間は、少し遅れて歓喜の輪に加わった。ここまで全126試合に出場し、3番として20本塁打、80打点をマークした。だが、戦いは続く。残り17試合、そして日本一へ「自分のやるべきことは終わっていないので、やるだけだと思っていますし、ケガなくやることが一番。無理のない範囲で自分のパフォーマンスを出していきたいと思います」。自然体で自分の考えを口にする森下の存在が、阪神の新たな黄金期を予感させた。