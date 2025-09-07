フランスG1ムーランドロンシャン賞が7日（日本時間同日夜）、パリロンシャン競馬場（芝1600メートル、12頭立て）で行われた。

日本から参戦したマキシム・ギュイヨン騎乗のゴートゥファースト（牡5＝新谷）は中団から追走したものの見せ場なく後方のまま11着でゴール。日本調教馬によるムーランドロンシャン賞初制覇はならなかった。

レースは先に抜け出したミカエル・バルザローナ騎乗のサーランがロザリオンの猛追をしのいで1着となった。2着にロザリオン、3着はザライオンインウィンターが入り、3連単＜9＞＜3＞＜10＞は16万2690円（417番人気）だった。

ムーランドロンシャン賞は毎年9月、パリ西部ブローニュの森にあるパリロンシャン競馬場の芝1600メートルで行われるG1競走。ロンシャン競馬場（現パリロンシャン）の開場100周年を記念し、1957年にアベイドロンシャン賞と共に創設された。レース名は凱旋門賞のスタート地点付近にある競馬場名物の風車小屋（ムーラン）に由来。1994年には武豊が地元調教馬スキーパラダイスに騎乗し、日本人騎手による海外G1初制覇を達成した。日本調教馬は過去に4頭が出走し、2003年ローエングリンの2着が最高成績。