◆ムーランドロンシャン賞・仏Ｇ１（９月７日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝１６００メートル、重）

ＪＲＡ海外馬券発売対象のマイルＧ１は１２頭で争われ、日本から唯一の出走となったマキシム・ギュイヨン騎手騎乗のゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）は１１着。欧州トップマイラーたちの厚い壁にはね返された。日本調教馬はこれまで４頭が挑戦し、２００３年ローエングリンの２着が最高。新たな歴史を打ち立てることはできなかった。

ゴートゥファーストは昨年１２月のファイナルＳを勝ってオープン入り。その後の重賞２戦は１２、８着だったが、適性を見込んだ陣営は欧州遠征を決断。海外初出走となった前走の仏Ｇ１・ジャックルマロワ賞で５着と健闘していた。

１着はフランスのサーラン（ミカエル・バルザローナ騎手）で、勝ちタイムは１分３５秒３９。２着は英国のロザリオン（ショーン・レヴィー騎手）、３着はアイルランドのザライオンインウィンター（ウェイン・ローダン騎手）だった。

新谷功一調教師（ゴートゥファースト＝１１着）「（レース後に）ギュイヨン騎手と話したのですが『乗っている感じ、距離が長く感じる』ということでした。僕からすればコース形態や、馬場が緩くて、うまくとらえられなかったこともあったかと思います。馬は落ち着いて雰囲気は良かったし、いいレースを期待していたのですが、思った以上に落ち着きすぎていたのかな。今後も海外のレースを目指すなら、ハードな馬場（がいい）と考えています。日本でも良馬場の方が成績がいいので。コース形態に関しても、選んでいかないといけない。前回の直線の方がよかったかも知れません。こういう負け方はしましたが、確実に新谷厩舎の礎の一つになりますし、いい勉強になりました。これからもチャレンジを続けていきますので、応援よろしくお願いします」