◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝第２戦 川崎３―２（２戦合計４―３）浦和（７日・Ｕ等々力）

浦和は準優勝した２３年大会以来の２年ぶり４強入りを狙ったが、川崎との延長戦の末に敗れた。

０―１の後半２９分、投入直後の元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンがＭＦ金子のクロスを右足で合わせ同点とした。

後半４３分には、川崎・伊藤に勝ち越し弾を許したが、同４５分、ＭＦ中島が直接ＦＫを沈め、試合を振り出しに戻した。

延長前半、浦和はこの試合２度目のＰＫを献上し、これを宮城に決められた。延長後半は、相手を押し込んだが、３度目の同点とはならなかった。

試合後、マチェイ・スコルジャ監督は「立ち上がりはハイプレスをかけたかったが、２、３分経った頃からゲームコントロールができなくなり、いい入り方ではなかった。ビルドアップでつまらないミスを犯し、ＰＫを与えた。その後はゲームコントロールをしようとしたが、前半はあまりうまくいかなかった。背後に抜ける動きが足りなかった。ハーフタイムに２人交代した。サビオは本日少し体調不良もあってそうした。翔哉と柴戸は後半いい仕事をしてくれた。後半は前半と比較するとかなり良くなっていた。押し込みながらボールをキープすることができて、前回より相手にとって危険な存在になっていた。イサークが浦和で初ゴールを決めたというのは、本日の最もいいニュースの一つとなった。しかし、（川崎）伊藤の素晴らしいシュートに、もっと寄せなければいけなかったが、距離を開けてしまった。でも選手たちは諦めず、後半の最後まで戦ってくれて、その中で翔哉の素晴らしいゴールも生まれた。延長では両チームとも消耗している中、構造を保ちながら、しっかりとキープするということが必要だった。しかし、またひどいミスを犯してしまい、川崎のＰＫ、得点につながった。（我々は）ダニーロとイサークの長身を生かすロングボールの流れにもっていった。最後のタカ（関根）のシュートなど、チャンスにつながった場面も実際にあった。いくつかチャンスは作ったが、もう少し冷静に押し込むことができていればと思う」と渋い表情だった。