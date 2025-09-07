◇競泳日本学生選手権最終日（2025年9月7日 東京アクアティクスセンター）

男子200メートル平泳ぎ決勝が行われ、東大4年の松本恭太郎は2分10秒79の4位で、わずか0秒19の差でメダルを逃した。5日の同100メートル決勝でも自己ベストを叩き出しながら2位。4年間、追い続けた大学日本一には届かないまま最後のインカレを終え、「あとちょっとでメダルを逃すと、わずかな努力不足が最後に響くんだなと実感した。凄く悔しい」と涙ながらに話した。

松本は東大工学部都市工学科で学ぶ4年生で、姉に24年パリ五輪代表の信歩（あいおいニッセイ同和損保）を持つ。幼少期に水泳を始め、小学校時代から全国レベルで活躍。高3の東京予選では100メートル平泳ぎで優勝しながら、受験勉強に専念するためインターハイ出場を辞退した経歴を持つ。その後は猛勉強の甲斐あって見事東大に現役合格し、水泳を再開して最終学年を迎えていた。

大会前は東大大学院の入学試験を控えていた時期でもあり、8月下旬は「勉強で練習に行けてなかった」という日もあったという。100メートル決勝があった5日に大学院合格の吉報が届いたが、本命種目で優勝を逃したショックの方が大きかったようで、「2番で気持ちが切れた部分があった。200の決勝はガチガチに気持ちが入っていたわけではなかった」と猛省した。

大学院進学後も競技を続ける意向だが、競技優先の生活から、学業へとシフトする予定だという。それでも「国体（国民スポーツ大会）に一度出たい。（100メートル平泳ぎで）59秒台を出さないといけないですけど」と、新たな目標を定める。

今夏の世界選手権では、大学卒業後は市民プールで練習を続けたサラリーマンスイマーこと柳沢駿成（スウィン高島平）が代表入り。松本にとっては「トシさんは小さい時から知り合いで、声を掛けてくれる優しい先輩」という身近な存在でもあり、「勇気をもらった。世界（を目指す）とか、生半可な気持ちで言えることではないが、目標にはしていきたいなと思う」と大きな夢を描いた。