大の虎党として知られるフリーアナウンサー有働由美子（56）が7日、MCを務めるテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に生出演し、阪神の2年ぶり7度目のリーグ優勝に喜びを口にした。

マジック1で迎えた広島戦を2―0で制し、地元甲子園で迎えたV。9月7日の優勝は2リーグ制導入後、最速という圧倒的な強さだった。

一方でこの日は、石破茂首相が辞意を表明。番組前半は、このニュースに長い時間を割いた。有働も阪神への思いを封印し、政治ジャーナリスト田崎史郎氏らに今後の政局などについて真剣な表情で尋ねていた。

番組後半でようやくスポーツコーナーに。ワイプに映る有働は口角が上がり、常に笑顔だった。優勝の瞬間は既にオンエアが始まっており、映像は見ていなかったという。「いやーもうね、今日の試合、見られてなかったから、後でしっかりゆっくり見ますけど」とうれしそうに語った。

有働によると、今年の強さはシーズンを通しての安定した戦いぶりだったという。「2年前の優勝と違って、本当に安心して、勝つだろうなって感じだったんですよ。どっちかな？じゃなくて。安定したリリーフ陣もそうだけど、打線がいつもどこか穴が空くと言われていたんですけど、今年は凄かったでしょう？」と、共演者たちにうれしそうに呼びかけた。

この勢いで、2年ぶりの日本一奪還を目指す阪神。昨季はセ・リーグ3位からの下克上で日本一になったDeNAの例もあり、リーグ王者と言えども日本シリーズ進出は保証されていない。有働は「怖いのは、クライマックスシリーズまで保っていけるか」と一抹の不安を口にしつつ、「でも（藤川）球児監督なら大丈夫」と太鼓判を押していた。