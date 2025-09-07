「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖとなった。優勝決定の瞬間、同期入団の２人の絆がにじんだシーンがあった。

センターへ高々と舞い上がった白球。近本がガッチリと捕球すると、甲子園が歓喜のるつぼと化した。マウンドには選手たちが一気になだれ込む中、近本はセンターから笑みを浮かべながら走ってきた。

すでにマウンドでは選手たちが歓喜の輪を作っていた中、近本を待ち受けていたのは木浪。満面の笑みで背番号５とタッチすると一緒に歓喜の輪へと入っていった。

２人は阪神が悪夢の最下位に沈んだ２０１８年度ドラフトで同期入団の間柄。ともに大卒社会人を経てプロ入りし、入団１年目から「キナチカコンビ」として黄金時代の礎を築いてきた。

今季の木浪はレギュラーの座を失うなど苦しいシーズンだったかもしれないが、ベンチで若手選手のサポートをするなど藤川阪神を支えてきた。近本は不動の１番として打線を引っ張ってきた。２人の絆がにじんだワンシーン。２年ぶりのＶに欠かせなかった２人が喜びを分かち合った。