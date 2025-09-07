·ËÊ¸»Þ¡¡ºå¿ÀÍ¥¾¡¤Ë½Ë¼¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¥ª¥è¥èµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î·ËÊ¸»Þ¤¬£·Æü¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ©¤·¤¿ºå¿À¤Ø½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ê¸»Þ¤Ï¡Ö¥ª¥è¥è¡ª¤Ê¤ó¤È¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Îºå¿À¤ÏÂÇ¼Ô¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¸µ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸«»ö¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎºÓÇÛ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï£±ÈÖË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤ÏµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤Ç¤¹¡£Î¾¥ê¡¼¥°£±°Ì¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â¹²¤Æ¤ºÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥ª¥è¥èµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤È¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¥ª¥è¥è¡ª¡ª¡×¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ´¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆÅÙ½ËÊ¡¤·¤¿¡£