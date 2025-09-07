ºå¿À£²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¡¡¥ª¥ª¥«¥ßÃË¤¬Ï»¹Ã¤ª¤í¤·¤ò±éÁÕ¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃË¤¬ËÙ¤Ø¥À¥¤¥Ö
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Åç¤Ë£²¡½£°²÷¾¡¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤âºå¿ÀÍ¥¾¡¤Ë´¿´î¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£±·î£µÆü¤Î£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡»þ¤Ë¤ÏÆ»ÆÜËÙ¤Ë¤«¤«¤ë½¿¶¶¡Ê¤¨¤Ó¤¹¤Ð¤·¡Ë¤ËÂçÀª¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤ÏÆ»ÆÜËÙ¶¶¤ÎÍó´³¤Ë¹â¤µ£³¥á¡¼¥È¥ëÄø¤ÎÌÜ±£¤·¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤òÀßÃÖ¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÍ·ÊâÆ»¡Ö¤È¤ó¤Ü¤ê¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ø¹ß¤ê¤ëÆ»ÆÜËÙ¶¶¡¢½¿¶¶¡¢ÂÀº¸±ÒÌç¶¶¤Î³¬ÃÊ¤òÉõº¿¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ï£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Öºå¿À¾¡Íø¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±¡£¤â¤·¡¢ÌÀÆü¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤â¡¢Æ»ÆÜËÙÀî¤Ë¤ÏÈô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£´í¸±¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎÍ¥¾¡»þ¡¢²£»³»ÔÄ¹¤Ï°ÂÁ´¤Î°Ù¤ËÆ»ÆÜËÙÀî¤Î¿å°Ì¤ò¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏµÕ¤Ë¿å°Ì¤ò²¼¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Æ»ÆÜËÙÀî¤Ë¤ÏÈô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·Ù¹ð¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ä£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÀÄ¥¿¥¤¥ÄÃË¤é¤¬¡¢¤È¤ó¤Ü¤ê¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤«¤é¼¡¡¹¤ÈËÙ¤Ø¥À¥¤¥Ö¤·¤¿¡£
¡¡Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿ÀÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ÏÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¤ò¥Ô¥¢¥Ë¥«¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÊ¤ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¸½¤·¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¹ç¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÁû¤®¤ò³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÏÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢¿å¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆüËÜ¿Í¤ò¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
