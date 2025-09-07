1,900円で買えちゃう！【ワークマン】週5で履きたい！「機能性スニーカー」

大人カジュアルコーデに取り入れるシューズは、デザインはもちろん機能性にも優れたものを選びたい。手に取りやすい価格で探すなら【ワークマン】の機能性スニーカーがおすすめです。お手頃価格ながら、防水や耐滑底など優秀な機能性を備えているのが魅力。トレンドのスポーツミックススタイルも楽しめるスニーカーは、一度履いたら手放せなくなるかも。

雨の日も安心！ 防水機能付きスニーカー

【ワークマン】「マンダム防水スニーカー」\1,900（税込）

防水機能付きのスニーカーなら、雨の日も安心して履けそう。ソールからアッパー、シューレースまでワンカラーで統一されたシンプルなデザインで、大人のデイリーコーデにもマッチするはず。制電や耐滑底など防水以外の機能も備わっており、お値段以上の活躍に期待大。コーデをキリッと引き締めてくれるブラックのほか、清潔感があって爽やかなホワイトも展開されています。

履き心地よさそう！ 柔らかいニット生地のスニーカー

【ワークマン】「ファイングリップレディース」\1,900（税込）

履き心地を重視したい大人女性には、柔らかいニット生地のスニーカーがおすすめ。公式サイトによると「ソフトで優しい履き心地」とのことで、ストレスフリーに過ごせそう。撥水加工が施されているため、雨の日でも使いやすいのが嬉しいポイント。光に反射する反射材が付いており、夜のお出かけにもぴったりです。カラーは、ニュアンス感のある上品なグレーと、シックなブラックの2色展開。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

