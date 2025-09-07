これは…完全に一致だ……！ YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、子猫に寄り添って眠る犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「シンクロして寝てるのすごくかわいいです」「2匹は親友だね」の声が続出しました。

真似をしてあおむけに？

注目を集めたのは「Too interesting! The puppy imitates the kitten sleeping on its back. The cat and dog grew up together」という動画。冒頭、子猫に寄り添って眠る犬の様子が映っています。

どうやら犬は、大好きな子猫の真似をしているよう。子猫はなぜかあおむけになって眠ることが多いようで、子猫の真似をして犬もあおむけになっています。犬と子猫は一緒に育ったため、大の仲良し。犬が子猫にじゃれついています。

2匹のポーズがシンクロしているようで、面白いですね。犬は、大好きな子猫にくっつきたくて仕方ありません。

犬が我慢できずに子猫にじゃれついたり、寄り添って寝たり……かと思えばまたじゃれたりと、とっても仲良しの2匹。最後まで離れずにくっついていました。

この犬と子猫の姿に、視聴者も「ほんとに2匹は家族なんだね」「こんなに仲良しの犬と猫を初めて見た」と驚きの声が上がっています。深い愛情で結ばれた2匹の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてくださいね。