◇ルヴァン杯準々決勝第2戦 横浜M0―1柏（2戦合計1―5）（2025年9月7日 三協フロンテア柏）

横浜F・マリノスは3大会連続の4強入りとはならなかった。アウェーで柏に0―1で敗れ、2戦合計1―5で準々決勝敗退。FW植中朝日（23）はVAR判定でゴールを取り消されるなど無得点に終わった。

「シュートを決めていれば何か変わったかなと思う。タイトルを獲りたかったけど、リーグ戦に集中しなければいけない状況になった」

前半37分だった。ゴール前でこぼれ球を押し込んだ。だが、VAR判定に持ち込まれ、オフサイドがあったとしてゴールが取り消された。

後半4分にはFW井上のパスをペナルティーエリア中央で受けると、トラップしてからシュートを放つも枠外。好機で決定力を欠き「最初はワンタッチで打とうと思ったけど、（井上）健太くんのボールのスピード的にトラップした方がいいなと選択を変えた。焦らなくていいところを自分で焦ってしまった」と悔しさをにじませた。

ここからはリーグ戦に切り替える。次戦は中5日で川崎F戦（13日、日産スタジアム）。現在17位で降格圏から脱出しており、さらなる浮上でJ1残留を目指す。植中は「あとはリーグ戦だけ。結果を出していく。最後まで粘り強く戦うことだ大事。改善していきたい」と決意と覚悟を示した。