◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

優勝マジック1としていた阪神は7日、広島に2―0で勝ち、23年以来2年ぶり11度目、2リーグ制以降では7度目のセ・リーグ優勝を決めた。90年巨人の9月8日を超える2リーグ制最速の優勝決定。就任1年目の藤川球児監督（45）が球団新人監督として初の栄冠をつかみ、球団創設90周年の節目の年を飾った。

大山が先制点の起点となった。2回先頭で左翼線へ二塁打。木浪の右前打で三塁へ進み、高寺の犠飛で決勝点となるホームを踏んだ。

日本一に輝いた2年前は全試合に「4番・一塁」で先発出場したが、今年は5番でチームを支えた。求められたのは状況に応じたアプローチ。「自分の中でだいぶ変えた」と対応に努め、62四球は両リーグトップ。チームとしても四球数はリーグトップ5を独占した。また「2人が凡退した後に打点を挙げれば、2人の凡退が薄れる。薄れれば次に2人がいつも通り打席に入れる」。得点圏打率・323を誇り7年連続の60打点に到達した。

昨オフに国内FA権を行使し、巨人からの誘いを断って5年総額17億円で残留。「優勝というのが一つ、目標がありましたし、残留の理由として、もう一回、監督、コーチ、裏方さん、そしてチームメートともう一回、優勝したいという気持ちも強かったので、それが残留の理由でもありましたし、そういう意味では一つ、目標が達成できましたけど、まだまだシーズン続きますし、その後もあるので、これはこれでしっかり、みんなで喜んで、次に向けての準備をしないといけない。そこのメリハリというのは、しっかりしたいと思います。いろんな決断をして1年目なので、そういう意味では凄く良かったと思います」。目を真っ赤にさせ、涙声でこの一年に懸けてきた思いを口にした。