インテルのオランダ代表DFダンフリースが将来的なプレミアリーグ移籍を示唆か 「間違いなく興味はある」
セリエAで活躍するオランダ代表DFは近い将来プレミアリーグに参戦する可能性がある。
インテルに所属する29歳のオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースは自身の将来について語ったようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。
ダンフリースは2021年8月にオランダのPSVからインテルへ完全移籍。加入後は右サイドで主力として公式戦通算181試合に出場するなど活躍。昨季もセリエA29試合に出場して7ゴール2アシスト。UEFAチャンピオンズリーグでは12試合の出場で2ゴール3アシストとインテルを決勝の舞台に導く活躍を見せた。
「私は現在セリエAでプレイしており、インテルで快適に過ごしている。しかしプレミアリーグにも上手く適応できると思っている。間違いなくプレミアリーグには興味がある。セリエAは戦術的な戦いが繰り広げられているが、あのリーグは激しさがある」
将来的なプレミアリーグ行きを示唆したダンフリースだが、果たして今冬、あるいは来夏でのイングランド入りは実現するのだろうか。
