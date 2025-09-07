¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¡ÀÐÇË¼óÁê¼°Õ¤Ç¼«Ì±¤ËÍîÃÀ¡¡À¯¸¢¤Î¼ÂÀÓÎóµó¡ÖÅÞÆâ¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤¬²ò¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê46¡Ë7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíºÛ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼óÁê¤ÎºÂ¤âÂà¤¡¢¼¡´üÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»´ÇÔ¤·¤¿7·î¤Î»²±¡Áª¸å¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¼ã¼êµÄ°÷¤òÃæ¿´¤ËÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¡¢º£·î8Æü¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÂà¿ØÀë¹ð¤È¤Ê¤ëÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î·èµÄ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬²óÉü¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Àè·î23¡¢24Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤ËÂÐ¤·¡Ö¼Ç¤¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬57.5¡ó¤Ç¡¢¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤¿40.0¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ê¤É¡¢ÀÐÇË»á¸Ä¿Í¤ÈÌµ´Ø·¸¤ÊÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¡£ºßÇ¤¤ï¤º¤«11¥«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î¼°ÕÉ½ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¿ùÂ¼¤Ï¡Ö²¿¤¬»ÄÇ°¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬1Ç¯¤Ë1²ó¡¢¥³¥í¥³¥íÂå¤ï¤ë¡£³ÕÎ½¤¬¥³¥í¥³¥íÂå¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Î°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîÅÞ¤¬Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÇÅÝ¤¹¡Ä¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¾¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¹ñ±×¤òÂ»¤Í¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ã¼ê¤ÇÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤ÎÃæÁ¾º¬¹¯Î´½°±¡µÄ°÷¤â½Ð±é¡£¿ùÂ¼¤ÏÃæÁ¾º¬»á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¤¤¤º¤ì³ÕÎ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ºÇÄã3Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þ´ÖÍß¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤è¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢À¯ºö¼Â¹Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿ùÂ¼¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¤ÎÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤ä¡¢Ê¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æÆ³Æþ¤Î´ØÏ¢Ë¡°Æ²Ä·è¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç¡¢ÀÖÂô¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ10²ó¤ä¤Ã¤Æ²¿¤È¤«ÆüÊÆ¸ò¾Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢Ê¿¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÆñ¤·¤¤Ë¡°Æ¤Í¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¤ÎË¡°Æ¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Ë¡°Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»²µÄ±¡¤Ç9³ä¤¯¤é¤¤¤Î»¿À®¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤â¡¢·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÅÞÆâ¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤ËËÍ¡¢²ò¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£